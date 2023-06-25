نائب محافظ قنا يشارك في ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان تحت شعار "حياة سليمة"

شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، في الندوة التوعوية التي نظمها المجلس الوطنى للشباب بالتعاون مع وحدة سكان محافظة قنا للعاملين بديوان عام المحافظة تحت شعار "حياة سليمة"، وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات التي ينفذها صندوق مكافحة علاج الإدمان بجميع محافظات الجمهورية، والتي تتبناها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، وعدد كبير من العاملين بديوان عام المحافظة.

قال نائب محافظ قنا، إن قضية الإدمان تعد قضية أمن قومي قد تؤدى إلى تدمير الهوية المصرية، كما أن تعاطي المخدرات من أخطر المشكلات التى تواجه المجتمعات، وخاصة فى عصر التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على التيارات المختلفة والتأثر بها، الأمر الذى قد يؤدي إلى انسياق الشباب نحو تلك الاتجاهات السلبية والوقوع فى فخ الإدمان، مشيراً إلى أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لمحاربة الإدمان والوقاية منه وحماية الشباب من أخطاره الحتمية، مؤكداً أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تحرص على تنظيم برامج توعوية وندوات تثقيفية لتوعية الشباب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وما تسببه من أضرار اجتماعية وصحية جسيمة.

وقامت الدكتورة حياة أبو العزايم، وكيل كلية التمريض لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإلقاء محاضرة حول قضية الإدمان، وأسبابه، وأضراره على الفرد والمجتمع ، وطرق الوقاية والعلاج منه ، مؤكدةً على أهمية دور الأسرة فى المتابعة اليومية لسلوك أبنائهم، والاكتشاف المبكر لأي سلوك منحرف أو أي تغيير فى حالتهم الصحية ، مضيفةً أن الإدمان ينتج عنه العديد من الاضطرابات النفسية، والتى تؤدي إلى ارتكاب جرائم القتل والسرقة والبلطجة ، وزيادة حوادث الطرق والمواصلات ، داعيةً إلى ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها بين المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني لمحاربة تلك المشكلة والقضاء عليها بكافة الوسائل الممكنة ، مشيرةً إلى أهمية تقديم الدعم النفسي وتشجيع المتعاطي على العلاج داخل مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان ، حيث يتم العلاج بأسلوب احترافي وفى سرية تامة.

وشهدت فعاليات الندوة عرض فيلم تسجيلى عن التوعية بخطورة الإدمان على صحة الإنسان وبناء المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وكذلك أساليب وطرق المواجهة وكيفية علاج المدمنين، مع التأكيد على أهمية التوعية وخلق الوعى لدى الشباب، ونشر وسائل التوعية والتثقيف بأضرار وأخطار المخدرات والإدمان والتعاطي ‪ .