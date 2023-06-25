رئيس وزراء الهند يدعو السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي

وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهي تحت رعاية الرئاسة الهندية، في حين أعرب الرئيس عن ثقة مصر في رئاسة الهند النشطة لمجموعة العشرين تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في قصر الاتحادية رئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين، حيث تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إلى نيودلهي في يناير الماضي، كما تتزامن مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.