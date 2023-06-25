الحرارة تؤجل مران الزمالك للسادسة مساء

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن تأجيل تدريب الفريق الذي كان مقرراً له صباح اليوم الأحد، ليقام في السادسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأكد عبد الواحد السيد أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قرر تأجيل المران نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وحتي لا يتعرض اللاعبون للإرهاق قبل مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن أوسوريو اكتفى صباح اليوم بعقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين داخل غرفة المحاضرات الفنية بالمبنى المخصص للفريق الأول، على أن يقام المران بشكل طبيعي في السادسة مساء اليوم.

ويدخل الزمالك، مواجهة المحلة، في المركز الرابع، برصيد ٥٣ نقطة، بعد الفوز في ١٥ مباراة، والتعادل في ٨ آخرين، وتلقي ٧ هزائم، فيما يأتي زعيم الفلاحين في المركز الرابع عشر، برصيد ٣٢ نقطة، ويأمل البقاء في الدوري بعد اقترابه من فرق مؤخرة الدوري.