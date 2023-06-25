«الأهلي المصري» يصدر طابع بريد وعملة تذكارية تحملان اسم وشعار البنك

أصدر البنك الأهلي المصري، طابع وعملة تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيسه الذي يوافق الخامس والعشرين من يونيو عام 1898 بموجب أمر عال من الخديوي عباس حلمي الثاني كشركة مساهمة مصرية برأسمال قدره مليون جنيه إسترليني حاملاً سجل تجاري رقم "1"، وقد جاء تصميم طابع البريد والعملة التذكارية تماشيا مع الهوية المؤسسية للبنك حاملا اسم وشعار البنك لتخلد ذكرى تأسيسه للأجيال القادمة.

وقد صرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بإن مرور 125 عام على تأسيس البنك الأهلي المصري يؤكد ارتباط تاريخ البنك وحكاياته بتاريخ مصر الحديث والمعاصر، حيث كان أول بنك أصدر بنكنوت في مصر وتولى القيام بوظائف البنك المركزي حتى عام 1960، وافتتح البنك أول فروعه بالقاهرة في 3 سبتمبر 1898 ليتوالى افتتاحات شبكة فروعه لتشمل جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار عكاشة إلى مساهمة البنك الأهلي المصري عبر تاريخه في نهضة وإثراء الأحوال الاقتصادية والنقدية لما له من دور بارز في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، إضافة الى دوره المجتمعي سواء على المستوى الثقافي او الرياضي او الاجتماعي.

وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يستند في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تخطت 630 فرع ووحدة مصرفية بمختلف محافظات مصر بما يتماشى مع توجهات الشمول المالي، إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة) والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (بالسودان) والبنك الأهلي المصري - جوبا (بجنوب السودان) وفرعي البنك الأهلي المصري - بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) وشنغهاي (الصين)، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى (الإمارات العربية المتحدة) وأديس أبابا (أثيوبيا)، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (أوروبا - الولايات المتحدة - أستراليا - كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي).

ومن جانبها أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، حرص البنك الدائم على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة لعملائه حفاظا على ثقتهم، مشيرًة إلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية من خلال تطوير قنوات الاتصال الإلكترونية دعما لمبدأ التحول الرقمي، إضافة الى صقل مهارات القوى البشرية بالبنك من خلال مجموعة برامج تدريبية متطورة محليًا وخارجيًا تواكب أحدث الأساليب المتبعة في القطاع المصرفي، حيث اهتم البنك الأهلي المصري علي مدار سنوات عمره بتطوير العاملين وخاصة فئة الشباب.