وائل جسار يشارك جمهوره البرومو الدعائى لأغنيته الجديدة

نشر الفنان وائل جسار على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام فيديو البرومو الدعائى لأغنيتة الجديده يشارك بها جمهوره.

https://www.instagram.com/reel/Ct6CwZ2INzU/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وكتب معلقا على الفيديو: " كل اللى طالبه يا ناس جهاز لكشف الناس يقيس مدى الإخلاص، اسمعوا اغنيتى الجديده "فى حد بيحبنى" على قناتى على اليوتيوب".

الأغنية كلمات محمد شافعى، ألحان وتوزيع إسلام رفعت، جيتار مصطفى أصلان، ميكس ماستر ماهر صلاح.

يذكر أن الفنان وائل جسار قد مر بأزمه صحية أثناء حفل "روائع الموجى"، بالمملكة العربية السعودية مما حال دون مشاركته رغم حضوره قبل الحفل.