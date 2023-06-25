ads
الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ندوة لتوعية العمال بالمفاوضة الجماعية وتشريعات العمل ببني سويف

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت مديرية العمل ببنى سويف ندوة فى مجال المفاوضة الجماعية وقانون العمل والعنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين  ،بتنظيم من  إدارة الرعاية بالمديرية، وذلك في مقر مصنع "ايميسا  لصناعة الملابس الجاهزة"  حول الحقوق والواجبات في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية توعية العاملين بالمنشآت بحقوقهم وواجباتهم بهدف استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج.

 وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببني سويف، في تقريره للوزارة، أن الندوة ناقشت أحكام قانون العمل وطرق المفاوضة الجماعية وذلك لنشر الوعى الثقافى فى شتى ميادين العمل.

وذلك  بحضور حمدى عزب مدير منطقة عمل بنى سويف والدكتورة سمر محمد الجبالى مديرية الصحة ،  وسحر محمد محمد إدارة الرعاية، ونادية محمد بوحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، ومسئولي الموادر البشرية بالمصنع: مصطفى جمال وعمرو أحمد .
 

355370330_663726322455215_4981492603219616754_n
355370330_663726322455215_4981492603219616754_n
355148147_663726319121882_3237912075339819244_n
355148147_663726319121882_3237912075339819244_n
المساواة بين الجنسين العنف ضد المرأة الوعي الثقافي توعية العاملين صناعة الملابس الجاهزة وزير العمل حسن شحاته وزارة العمل