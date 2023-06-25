ندوة لتوعية العمال بالمفاوضة الجماعية وتشريعات العمل ببني سويف

نظمت مديرية العمل ببنى سويف ندوة فى مجال المفاوضة الجماعية وقانون العمل والعنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين ،بتنظيم من إدارة الرعاية بالمديرية، وذلك في مقر مصنع "ايميسا لصناعة الملابس الجاهزة" حول الحقوق والواجبات في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية توعية العاملين بالمنشآت بحقوقهم وواجباتهم بهدف استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج.

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببني سويف، في تقريره للوزارة، أن الندوة ناقشت أحكام قانون العمل وطرق المفاوضة الجماعية وذلك لنشر الوعى الثقافى فى شتى ميادين العمل.

وذلك بحضور حمدى عزب مدير منطقة عمل بنى سويف والدكتورة سمر محمد الجبالى مديرية الصحة ، وسحر محمد محمد إدارة الرعاية، ونادية محمد بوحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، ومسئولي الموادر البشرية بالمصنع: مصطفى جمال وعمرو أحمد .



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