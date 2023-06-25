8.44 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال إبريل

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والاحصاء اليوم الاحد ، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ابريـل2023، حيث بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 99.33 خلال شهر ابريل2023 (أولـي) مقابل 108.49 خلال شهر مارس2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 8.44٪.



واشار الجهاز الى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث بلغ الرقم القيـاسي لصناعة الفلزات القاعدية 77.67 خلال شخر ابريل 2023 مقارنة بشهر مارس 2023 حيث بلغ 58.85 بنسبة ارتفاع قدرها 31.98٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



كما بلغ الرقم القياسى لصناعة معدات النقل 128.60 خلال شهرابريل2023 مقارنة بشهـــر مارس2023حيـث بلغ 118.95 بنسبة ارتفاع قـدرها 8.11٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



اما الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، فقد بلغ الرقـم القياسي لصناعـة الأجهزة الكهربائية 103.61 خلال شهر ابريل2023 مقارنة بشهر مارس2023حيث بلغ 130.27 بنسة انخـفـاض قدرها 25.73٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية للمنتج.

واوضح الجهاز انه بلغ الرقـم القيـاسي لصـناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 92.50 خلال شهـر ابريل2023 مقارنة بشهر مارس2023 حيث بلغ 116.59 بنسبة انخفاض قدرها 20.66٪ وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.