تحرير 37 مخالفة تموينية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الاحد ، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والمواد الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ، موجهاً بمواصلة الحملات بالتنسيق المستمر مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة لضبط الأسعار والتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع الغذائية و اللحوم، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.



فى مركز ومدينة بنى مزار، حررت الوحدة المحلية 21 محضر مخالفة خلال حملة تفتيشية وتموينية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الصحة والطب البيطرى على المجازر ومحال بيع وعرض اللحوم ومنتجاتها، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 8 محاضر عن عدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، و 10محاضر عدم الحصول على شهادات صحية، ومحضرين ذبح خارج المجزر.



وفى مركز أبوقرقاص ، حررت 10 محاضر متنوعة خلال حملة تموينية شملت المخالفات ( نقص وزن ، عدم مطابقة مواصفات، عدم نظافة ، عدم صرف بون ، عدم وجود سجل تجارى ، عدم الإعلان عن الأسعار ، البيع بأزيد من التسعيرة ، ذبح خارج المجزر) ، وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، بالإضافة إلى ضبط 100 لتر سولار مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء .



فيما حررت حملة تموينية بمركز ديرمواس محضرين لحوم ومجمدات ( دواجن و مفروم وكبدة )غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، و ذبح خارج المجزر، كما حررت حملة تموينية بمركز العدوة 4 محاضر متنوعة وذلك في إطار تفعيل الرقابة علي محلات بيع اللحوم للتأكد من ذبحها داخل المجازر وصلاحيتها للاستخدام الآدمي والالتزام بالأسعار المقررة و المعلنة .





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