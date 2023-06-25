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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هادى الباجورى يعلن انتهاء تصوير مسلسل "السفاح بدم بارد"

هادى الباجورى
هادى الباجورى
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أعلن المخرج هادى الباجورى، انتهاء تصوير مشاهد المسلسل الجديد "السفاح بدم بارد"، وذلك لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر الباجورى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، "فركش "السفاح بدم بارد"، وصور له مع فريق العمل وبطل العمل الفنان أحمد فهمى.

المسلسل بطولة أحمد فهمى، باسم السمرة، ركين سعد، صلاح عبدالله، وإخراج هادى الباجورى.

أسرة المسلسل تنتظر حتى انتهاء الموسم السينمائى الحالى حيث يشارك بطل العمل الفنان أحمد فهمى بفيلم "مستر إكس" ، بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، أوس أوس، محمود حافظ، والإخراج أحمد عبد الوهاب .

يذكر أن المسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات التشويق والإثارة والغموض، ويعرض على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

IMG_20230625_113633
IMG_20230625_113633
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