تأجيل 6 دعاوى تطالب ببطلان انتخابات الزمالك إلى 15 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تاجيل الدعاوى المقامة من عدة محامين طالبوا بإعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادى الزمالك المنعقدة بتاريخ (2022/2/11) وبطلان تشكيل مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية من (2025/2021) وإعادة الدعوى لانعقاد جمعية عمومية جديدة لبطلان إجراءات العملية الانتخابية لنادي الزمالك لجلسة 15 أكتوبر للاطلاع والرد.

وطالب المحامون، إعمال الهيئات الرقابية وطالب أيضا في دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبي، بامتناع الجهة الإدارية من إعمال سلطتها الإشراقية والرقابية على الهيئات الرياضية، بإعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الماضي، وما ترتب عليها من آثار أخصها بطلان تشكيل مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021-2025، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، ومنها إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة النادي، عن الدورة الانتخابية المشار إليها.