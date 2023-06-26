«المدارس التطبيقية» الأبرز.. الخيارات المتاحة أمام طلاب الإعدادية بخلاف الثانوية العامة

يحتار طلاب الإعدادية بعد الانتهاء من فترة الامتحانات وتبدأ عملية البحث عن المدارس التي يمكن الالتحاق بها لتكملة مشوارهم الدراسي، حيث يمكن لطلاب الإعدادية الاختيار بين العديد من الخيارات بعد انتهائهم من الصف الثالث الإعدادي، وذلك بحسب الأنظمة التعليمية المختلفة.

ومن بين تلك الخيارات التقديم للتعليم الفني والمهني التي تعمل الدولة على تطوير التعليم الفني في جميع أنحاء الدولة، حيث يمكن للطلاب الانتقال إلى مدارس تعليم فني ومهني والحصول على شهادات تؤهلهم للعمل في مجالات معينة، كما يمكن التحويل للتعليم الخاص، حيث يمكن للطلاب التسجيل في مدارس خاصة والحصول على شهادات خاصة.

وأيضًا، يمكن للطلاب الانتقال إلى المدارس الدولية التي تقدم برامج تعليمية مختلفة ومتنوعة، والتي تعتمد على اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها.

لا تنتهي الخيارات المتاحة فيمكن للطلاب أيضا التقديم للمدارس التابعة للجمعيات الخيرية أو المنظمات الدينية التي تقدم تعليمًا مجانيًا أو بتكاليف معقولة.

ولا سيما الالتحاق إلى المدارس التطبيقية التابعة للدولة وهي مؤسسات تعليمية تابعة للحكومة وتقدم برامج تعليمية متخصصة تركز على التدريب العملي في مجالات معينة، وتهدف هذه المدارس إلى تدريب الطلاب على المهارات المطلوبة للعمل في مجالات مختلفة، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أهدافهم المهنية.

وتتضمن المجالات التي تقدمها هذه المدارس المجالات التالية:

تكنولوجيا المعلومات: حيث يتم تدريب الطلاب على استخدام الحواسيب والبرمجة وتطوير البرامج والتطبيقات، والصناعة والبناء: حيث يتم تدريب الطلاب على المهارات اللازمة للعمل في صناعات مختلفة، مثل الهندسة الميكانيكية وصناعة السيارات والبناء.

الصحة والعلوم الطبية: حيث يتم تدريب الطلاب على المهارات اللازمة للعمل في المجالات الطبية، مثل التمريض والعلاج الطبيعي والعلوم الطبية، والفنون والتصميم: حيث يتم تدريب الطلاب على المهارات اللازمة للعمل في مجالات الفنون والتصميم، مثل التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي والتصميم المعماري.

وتتميز المدارس التطبيقية بتركيزها على التدريب العملي والتطبيقي، وتهدف إلى تأهيل الطلاب للعمل في مجالات معينة بعد تخرجهم.

وتعتبر هذه المدارس خيارًا جيدًا للطلاب الذين يرغبون في الحصول على تدريب مهني والعمل في مجالات مختلفة، وهذا ما اتجهت له الدولة في الفترة الأخيرة لخروج جيل قادر على مواجهة سوق العمل.

حيث تهدف هذه المدارس إلى تدريب الطلاب على المهارات المطلوبة للعمل في هذه المجالات، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أهدافهم المهنية.