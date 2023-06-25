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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأوقاف تعقد أول اجتماع رسمي بالعاصمة الإدارية الجديدة

اجتماع وزارة الأوقاف
اجتماع وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة
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عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أول اجتماع رسمي بقيادات الأوقاف بمبنى وزارة الأوقاف الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم الأحد، للوقوف على سير العمل بالمبنى الجديد.
 

وأكد وزير الأوقاف، أن ما تم من إنجاز يدعو إلى مزيد من العمل والإنجاز، فالنجاح يدفع إلى بذل الجهد لتحقيق مزيد من النجاح، وأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يشكل نقلة نوعية في مجال الإدارة الحديثة وليس مجرد انتقال مكاني، بل هو نقلة نوعية في الحياة المصرية بصفة عامة، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة، وبكل اطمئنان نستطيع القول إن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة.
 

وأشاد الوزير،  بالتطورات الهائلة وسرعة تقدم الأعمال التي تمت وتتم في كل مكان في العاصمة الإدارية الجديدة، بل في كل مكان على أرض مصر مما يشيد به كل منصف قاصيًا كان أو دانيًا، مؤكدًا أن عام 2023م هو عام الرقمنة والفضاء الإلكتروني بالأوقاف.

الدكتور محمد مختار جمعة العاصمة الإدارية الجديدة وزارة الأوقاف مقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة