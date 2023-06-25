البرلمان التشيكي يبدأ الثلاثاء المقبل مناقشة اتفاق تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة

الأحد 25/يونيو/2023 - 12:38 م

يناقش أعضاء مجلس النواب التشيكي اتفاق تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة في جلسة تبدأ يوم الثلاثاء المقبل. وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الأحد/ أن وزيري دفاع التشيك والولايات المتحدة وقعا الشهر الماضي معاهدة تضع إطارا لتعاون أوثق بين البلدين، ولكنها ما زالت تحتاج إلى تصديق البرلمان بمجلسيه.

وأشار الراديو إلى أن حزب المعارضة "الحرية والديمقراطية المباشرة" يعارض الاتفاق إلا أن الحكومة تتمتع بأغلبية مريحة في مجلس النواب.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيرته التشيكية يانا تشيرنوخوفا قد وقعا الاتفاق في واشنطن في الـ23 من مايو الماضي.

وأكدت وزيرة الدفاع التشيكية أن الاتفاق لا يشترط إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في التشيك أو وجود قوات أمريكية في البلاد، ولكن إذا ما اتفق الجانبان في أي وقت في المستقبل على تواجد محتمل للقوات الأمريكية على الأراضي التشيكية فإن هذا الاتفاق يضع الإطار القانوني لهذا التواجد ويحدد وضعه القانوني.