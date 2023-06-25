محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة بنهطاي

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في السابعة من صباح اليوم الأحد، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجولة تفقد المحافظ استمرار أعمال توسعات محطة معالجة نهطاي للصرف الصحي، والتي وصلت نسبة الأعمال المدنية بها إلى 90%، كما تفقد مشروعات مركز تنمية الأسرة، مركز الشباب، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، مجمع الخدمات الحكومية مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، نقطة الشرطة، الحماية المدنية والموقف والسوق النموذجي.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 874 مشروع داخل 54 قرية و88 تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.