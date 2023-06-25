السيسي ومودي يوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بين البلدين.

واستقبل السيسى اليوم رئيس وزراء الهند بقصر الاتحادية.

تأتى زيارة رئيس الوزراء الهندى للقاهرة فى ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهى من طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية.

كما تعد زيارة رئيس وزراء الهند الأولى من نوعها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه فى عام 2014، حيث من المقرر أن يعقد مودى، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين المصريين، كما يلتقى مع أبناء الجالية الهندية بالقاهرة.



وعبرت العلاقات المصرية الهندية مع بداية العام الجاري إلى مرحلة جديدة انتقلت معها من روابط تاريخية وعلاقات دبلوماسية تعود إلى لأكثر من 75 عاما إلى "شراكة استراتيجية" بين اثنتين من أقدم الحضارات في العالم .. شراكة استراتيجية أعلن الجانبان عنها خلال الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى نيودلهي حيث حل سيادته كضيف رئيسي في الاحتفالات بيوم الجمهورية في السادس والعشرين من شهر يناير الماضي بدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

