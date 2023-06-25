الولايات المتحدة: تعزيز العلاقات مع موزمبيق يعكس الالتزام المشترك بتحقيق السلام والاستقرار

الأحد 25/يونيو/2023 - 12:25 م

أكدت الولايات المتحدة أن تعزيز العلاقات مع موزمبيق، على مدار الـ48 عامًا الماضية، يعكس الالتزام المشترك بتحقيق السلام والاستقرار، الذي يستحقه جميع سكان موزمبيق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية؛ بمناسبة يوم موزمبيق الوطني، اليوم - الأحد - "نتشارك في تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز التجارة والاستثمار وتحسين مستويات الصحة وتوسيع نطاق الفرص التعليمية والحفاظ على البيئة ومكافحة التطرف العنيف والجريمة العابرة للحدود".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "بصفتنا شركاء وأصدقاء، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، فإن رؤيتنا المشتركة لمستقبل مشرق لجميع الموزمبيقيين تدفعنا إلى تمكين جميع أولئك الذين يعملون من أجل خلق مجتمع أكثر إنصافًا وسلمًا وشمولية".

وتابع: "اليوم، أتقدم بالتهنئة لشعب موزمبيق بمناسبة ذكرى استقلال بلدهم، متمنيا لهم الازدهار في العام المقبل"