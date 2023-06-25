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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أسماء أبو اليزيد تشارك جمهورها أحدث ظهور لها بـ"صورة معكوسة"

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
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نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام أحدث صور لها تشارك بها جمهورها.

وظهرت أسماء بإطلالة غريبة، حيث كانت جالسه وتظهر بشكل معكوس وقت إلتقاط الصوره.

وجاءت التعليقات "أنا المفروض أقلب الموبايل يعنى" ، "حرام عليكى إحنا ناقصين لغبطه" ، "جديده دى" .

وتشارك الفنانة أسماء أبو اليزيد في فيلم "عاشق" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد مسلسل"الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، مريم الخشت، أحمد مجدى، هبه عبد العزيز والإخراج بسنت الشافعى.

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IMG_20230625_120331
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