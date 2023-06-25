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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023.. طلاب أدبي يؤكدون سهولة امتحان الجغرافيا

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة من امتحانات اليوم.

وعبر عددا من طلاب الشعبة الأدبية، عن ارتياحهم لسهولة امتحان مادة الجغرافيا، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط. 

في السياق نفسه، كانت قد تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، نماذج أسئلة وإجابات، زعمت أنها لامتحان الجغرافيا والذي أداه طلاب الثانوية العامة، اليوم.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ما يتم تداوله للتحقق من صحته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأدى طلاب الدور الأول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، اليوم الامتحان في الجغرافيا للشعبة الأدبية، والكيمياء للشعبة العلمية، ولمدة 3 ساعات.

وتستأنف الامتحانات الأحد المقبل، ويستمر  الماراثون حتى 13 يوليو المقبل، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.

التربية والتعليم الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا