يوم عرفة الثلاثاء القادم| تعرف على سر تسميته وفضل صيامه

يوافق يوم الثلاثاء القادم 27 يونيو، يوم عرفة، وهو اليوم الذي يتم فيه الحجاج حجهم، حيث يقف الحجاج بيوم عرفة على جبل عرفات، والذي يعد أحد أركان الحج الذي لن يكتمل بدونه.

يوم عرفة هو يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعند أحمد في «مسنده» وابن حبان في «صحيحه»، والحاكم في «مستدركه» من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثًا غبرًا).

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

أوضحت دار الإفتاء، أن تسمية يوم عرفة بذلك الاسم يكن نسبة للركن الأعظم من الحج الذي يكن بيوم عرفة، وهو الوقوف على جبل عرفات أو ما يدعى بجبل الرحمة والذي يقع على الطريق بين مكة المكرمة والطائف.

فضل صيام يوم عرفة

صيام يوم عرفة فضل واسع كبير، يكن صيام يوم عرفة على قسمين كما بينت دار الإفتاء المصرية كما يلي: «صيام يوم عرفة للحاج وهو مكروه إذا كان سيضعفه في ذلك اليوم المبارك عن الصعود لجبل عرفات وأداء الركن الأعظم بالحج بيوم عرفة»، و«صيام يوم عرفة لغير الحاج وله فضل كبير وجزاء واسع عظيم، فيعتبر صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واظب على أدائها».

فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج

يعد صيام يوم عرفة لغير الحاج فضل كبير ويعتبر سنة، فورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت دار الإفتاء المصرية عن وروى النسائي عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ"، فصيام يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده وصيام يوم عرفة أفضل من غيره فقال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: «صيام يوم عرفة، أحتَسِب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله».

الأعمال المستحبة بيوم عرفة

في يوم عرفة يستحب فعل الخير والتقرب لله تعالى بمختلف القرب والطاعات، وتلاوة الأدعية والعبادات، ومن أفضل صيغ الدعاء بيوم عرفة هو الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» موطأ مالك.

دعاء يوم عرفة مستجاب

تلاوة دعاء يوم عرفة المستجاب من السنة النبوية «اللهم في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

دعاء يوم عرفة مستجاب: «اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون»،ودعاء يوم عرفة مستجاب «اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها».

أدعية في يوم عرفة

دعاء يوم عرفة مكتوب "اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي

دعاء يوم عرفة مكتوب " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةَ الأَعْدَاءِ اللَّهُمَّإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيِعِ سَخَطِكَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

دعاء يوم عرفة مكتوب " يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخِذ بالجريرة يا من لا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حَسَن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالعطايا يا سميع كلّ نجوى يا منتهى كلّ شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المَنّ، يا مقيل العثرات يا مبتدئًا بالنعم قبل استحقاقها، اغفر لنا، وارضَ عنّا، وتب علينا ولا تحرمنا لذّة النظر لوجهك الكريم

وهناك أدعية قصيرة في يوم عرفة أيضًا: «دعاء يوم عرفة قصير "اللهم أنى اسألك العفو والعافية فى الدنيا والاخرة»، ودعاء «اللّهم ربّ السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته اللّهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر».

وكذلك دعاء: «اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه»، و«يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك».

الصلاة على النبي في يوم عرفة

ترديد الصلاة على النبي عليه وآله وأفضل الصلاة والسلام في يوم عرفة من أفضل العبادات المستحبة كما ذكرت دار الإفتاء المصرية فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات، ومن صيغ الصلاة على النبي عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.

الصلاة على النبي عليه وآله الصلاة والسلام بيوم عرفة «اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».