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الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحرير 22 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76644 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
21853 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(13) دراجة نارية مخالفة.
(908) مخالفة السير بدون تراخيص.
(21) مخالفة موقف عشوائى.
(16) مخالفة شروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. 

الإدارة العامة للمرور ضبط ‏76644 مخالفة مرورية قانون ولوائح المرور