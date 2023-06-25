ads
الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات تفتيشية على المعديات بمرسى بنى حسن الشروق في أبو قرقاص بالمنيا

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على المعديات بمرسى بنى حسن الشروق في أبوقرقاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للتأكد من صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص اليوم الاحد، الحالة العامة بمرسى قرية بنى حسن الشروق والتفتيش على اللانشات الخاصة بالوحدة المحلية والأهالي للتأكد من سلامتها والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان بها والاطمئنان على التزام أصحاب اللانشات بتعريفة الركوب وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسى لمتابعة الحالة العامة.

وأكد تاج أبو سداح رئيس المركز، الالتزام بعوامل الأمن والحماية وأطواق النجاة ومعدات الإطفاء والتباعد بين مستخدمي المعديات ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين.

b428eade-d242-4df3-b775-e766281b1431
b428eade-d242-4df3-b775-e766281b1431
c8b9c9a4-a1a5-4064-b3c1-6c449280f057
c8b9c9a4-a1a5-4064-b3c1-6c449280f057
e47e159b-dc57-4a84-be93-d9983b0f0459
e47e159b-dc57-4a84-be93-d9983b0f0459
استقبال عيد الأضحى المبارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية حملات تفتيشية