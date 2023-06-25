وزير التموين: مخزون السكر يتجاوز 6 أشهر والانتاج المحلي يعزز المخزون الاستراتيجي

تواصل مصانع شركة الدلتا للسكر بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ العمل طوال إجازة عيد الأضحى المبارك فترتين صباحا ومساءا على مدار 24 ساعة لاستمرار إنتاج السكر المحلى من البنجر، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية حيث يستمر موسم الانتاج والتشغيل حتي اواخر اغسطس.



ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق ، لافتا الى انتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتجاوز المخزون حاليا لأكثر من 6 أشهر .

في السياق ذاته، تتابع غرفة عمليات شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة انتظام سير العمل بمصنع الشركة بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ ، في ظل توفير كافة المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصانع وتنظيم تشغيل ورديات العمل طوال فترة إجازة عيد الاضحى المبارك وتعويض العاملين عن هذه الأيام وفقا لقانون العمل ،حيث تتسلم الشركة محصول بنجر السكر يوميا من المزارعين بجداول منظمة لمنع تكدس السيارات.



وقال أبو اليزيد، إن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ مستمر في العمل طوال إجازة عيد الأضحى المبارك ويتم حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من مليون و885 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 250 ألف طن سكر أبيض سائب وكذلك إنتاج 100 ألف طن مولاس، و115 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن الذي يستخدم في صناعة الأعلاف ،لافتا إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على متابعة توريد محصول البنجر أول بأول ،وأن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر.