إطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية " 100 يوم صحة " بأسوان

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان انه تم التنسيق مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لإطلاق فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة " بدءاً من اليوم الأحد الموافق 25 من يونيو الجارى ، وتستمر حتى الأول من أكتوبر القادم ، لافتاً إلى أن الفعاليات ستشهد مشاركة للأجهزة المختصة ، ووممثلى وزارة الصحة وذلك إستكمالاً لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجاً للتوعية والرعاية الصحية ، وهو ما تسعى إليه المبادرة لتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل .

وفى نفس السياق عقد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إجتماع تحضيرى لمتابعة التجهيزات النهائية لإنطلاق فعاليات حملة " 100 يوم صحة " ، وكان الإجتماع بحضور مديرى الإدارات بالمديرية ، موضحاً بأن الحملة تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان ، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين ، بالإضافة إلى تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ( السكرى ، وإرتفاع ضغط الدم ، والسمنة وزيادة الوزن ، والإعتلال الكلوى )، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة ، وتشمل ( التوعية بالفحص الذاتى للثدى ، وفحص الثدى إكلينيكيا ، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، وفحص السكر وضغط الدم) .

وأشار إيهاب حنفى بأنه تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات ( العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج ) ، علاوة على فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية ، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة .