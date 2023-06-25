وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات

تشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عصر اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات، وذلك بمشاركة المتطوعين في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكذلك طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية في جامعة حلوان.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وذلك في مقر كلية التربية الرياضية بشارع فيصل الرئيسي في محافظة الجيزة.



وتتضمن الفعاليات استعراض نماذج محاكاة عن تنفيذ الانشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان من خلال أساليب ابتكارية وابداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها، كما ستتضمن الفعاليات أيضًا العاب رياضية «كرة قدم وكرة السلة وكرة يد وكرة الطائرة»، في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات».

وفي وقت سابق، أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقديمه لخدمات علاجية خلال أول 5 أشهر من 2023 لحوالي 69 ألف و322 مريض إدمان، من بينهم حوالي 6466 مريضا من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، موضحًا أن نسبة الذكور من هذه الخدمات بلغت 96.24 %، بينما بلغت نسبة الإناث 3.76 %، فيما احتل الهيروين المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 35.88%، في حين يأتي تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 35.61 %، يليه الترامادول بنسبة 19.47 %، والتعاطي المتعدد، تعاطي أكثر من مادة مخدرة، فيما جاءت المخدرات التخليقية كالاستروكس والفودو والبودر والشابو بنسبة 16.12%.