خبير سياحي: زيارة مدرب مانشستر سيتي تسلط الضوء على مصر كدولة جاذبة للسياحة

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحى، حول إقبال مشاهير العالم على زيارة مصر، إن زيارة المدرب الإسبانى بيب جوارديولا مدرب نادى مانشستر سيتى الإنجليزى لمصر مفيدة، خاصة أنها جاءت بعد فوزه بدورى أبطال أوروبا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الزيارة تعطى إشارات إيجابية عن مصر خاصة السياحة الإسبانية والمتواصلة حتى الآن، لافتا إلى أن رحلات الشارتر تهبط بالأقصر بكثرة، مؤكدا أننا شعب مضياف والخدمة فى المطارات على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن تحركات بيب جوارديولا عندما تظهر من المصريين على السوشيال ميديا بالنسبة للجمهور الخارجى المستهدف كنوع من أنواع التسويق السياحى لشخصية مشهورة مثله يؤدى إلى زيادة الإقبال على مصر بشكل كبير مع وجود الدعاية والتحفيز التى تقوم بها الدولة.

وأكد أن زيارة مدرب نادى مانشستر سيتى الانجليزى ستؤدى لمزيد من تسليط الضوء على مصر كدولة جاذبة للسياحة.