مستوطنون يعتدون على شاب فلسطيني ويحاولون بتر إصبعه شمال الضفة الغربية

الأحد 25/يونيو/2023 - 11:35 ص

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، على شاب فلسطيني شمال الضفة الغربية المحتلة، وحاولوا بتر إصبعه. وذكرت مصادر فلسطينية في محافظة "سلفيت" أن المستوطنين تجمعوا خلال ساعات الصباح عند مدخل عدد من البلدات بالمحافظة، وعلى مفارق الطرق وحاولوا التسلل إلى منازل المواطنين الفلسطينيين، والاعتداء عليها.

وتشهد القرى الفلسطينية على أطراف المحافظات تحديدًا، هجمات شرسة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، الذين أطلق وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير العنان لعدوانهم، بعد أن دعاهم يوم الجمعة الماضي، إلى الانتشار في التلال، وتعزيز الاستيطان، وحرضهم على الفلسطينيين.

ويوم الأربعاء الماضي، هاجم مستوطنون بلدة "ترمسعيا" في شمال رام الله، وأحرقوا 30 منزلا و60 سيارة، وأسفر عدوانهم هذا عن استشهاد شاب.