رئيس وزراء الهند يتفقد مسجد الحاكم بأمر الله

زار رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى صباح اليوم الأحد مسجد الحاكم بأمر الله كما تجول مودى داخل أروقة المسجد كما حصل على هدية تذكارية عبارة عن مجسم للمسجد مدون عليها أسم المسجد.



ويستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى بقصر الاتحادية.

وتأتى زيارة رئيس الوزراء الهندى للقاهرة فى ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهى من طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية.

كما تعد زيارة رئيس وزراء الهند الأولى من نوعها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه فى عام 2014، حيث من المقرر أن يعقد مودى، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين المصريين، كما يلتقى مع أبناء الجالية الهندية بالقاهرة.

وعبرت العلاقات المصرية الهندية مع بداية العام الجاري إلى مرحلة جديدة انتقلت معها من روابط تاريخية وعلاقات دبلوماسية تعود إلى لأكثر من 75 عاما إلى "شراكة استراتيجية" بين اثنتين من أقدم الحضارات في العالم .. شراكة استراتيجية أعلن الجانبان عنها خلال الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى نيودلهي حيث حل سيادته كضيف رئيسي في الاحتفالات بيوم الجمهورية في السادس والعشرين من شهر يناير الماضي بدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.