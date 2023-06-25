إزالة 602 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأحد، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملات عن رفع 602 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 429 حالة بدمنهور و113 برشيد، و60 حالة بأبوحمص.

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين ولتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع الأحياء، والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون.

وشددت نائب محافظ البحيرة على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.