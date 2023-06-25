التشكيل المتوقع للأهلي أمام منتخب السويس في كأس مصر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة سهلة نسبيا أمام منتخب السويس في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويسعى المارد الأحمر بقيادة مارسيل كولر لبداية قوية في حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به في النسخة الماضية على حساب بيراميدز.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطيه - محمد مجدي افشة.

خط الهجوم: طاهر محمد - محمود كهربا - أحمد عبدالقادر.



قائمة الأهلي لمباراة كالتالي: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم - علي معلول - كريم الدبيس - حمدي فتحي - مروان عطية - اليو ديانج - محمد مجدي افشة - أحمد قندوسي - محمد فخري - محمود عبدالمنعم كهربا - أحمد عبدالقادر - محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد - رأفت خليل.

