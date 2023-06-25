فؤاد عبدالواحد يختتم حفلات "ليالي تبوك 2023" بالسعودية

اختتم الفنان فؤاد عبدالواحد حفلات "ليالي تبوك" بالمملكة العربية السعودية، متنقلاً بين مجموعة كبيرة من أنغام وموسيقى أغنياته التي أشعلت جوانب مسرح الحفل بتفاعل الجمهور الكبير الحاضر في مسرح الجادة بالمهرجان التراثي الذي شهد حضوراً من جميع أنحاء السعودية، وقد شاركه بالسهرة الغنائية الفنان جابر الكاسر والفنانة قمر الهاجري.

وعلى أنغام أغنية "تعلّم" بدأ فؤاد عبدالواحد وصلته الختامية لمهرجان ليالي تبوك، مرحباً بجمهور منطقة تبوك، معرباً عن فخره واعتزازه بالمشاركة بالمهرجان، وقال: "تواجدنا في ليالي تبوك هو فخر واعتزاز لنا و بتاريخنا وموروثنا في الجزيرة العربية"، شاكراً إدارة مهرجان جادة الإبل على دعوتهم للقاء هذا الجمهور المحب للفن والثقافة والتراث، حيث تفاعل الجمهور عندما قال فؤاد أثناء غنائه: "وين أروح وكيف أبلقى لي حبيب زيكم يا أهل تبوك".

وأشعل فؤاد عبدالواحد الحفل بأغنية "عاش سلمان" حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير ورددوا هتافات "عاش سلمان .. عاش سلمان" طوال الأغنية.

واختتم فؤاد الحفل بأغنيته الشهيرة التي تحقق نجاحاً وانتشاراً كبيراً على مستوى الخليج والوطن العربي "العيون السود" بعد أن طلبها وهتف لغنائها الجمهور الذي تفاعل مع الأغنية بشكل جميل جداً، معرباً عن فرحه بها من خلال غنائه المستمر على مدار غناء فؤاد للأغنية.

ومن جهة أخرى، يعكف فؤاد عبد الواحد هذه الأيام على الانتهاء من تحضير أغنياته ألبومه الثالث خلال مسيرته الغنائية، وذلك بتواجده المستمر في الأستوديوهات الصوتية في مدينة الرياض من أجل تسجيل وتنفيذ أغنيات الألبوم الذي سيرى النور قريبا.