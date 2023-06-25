الثانوية العامة 2023.. انتظام 1998 طالبا لأداء الامتحان بلجان الوادي الجديد

اكد سيد عبد العزيز عطية ،وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد ، ان غرفة العمليات بديوان عام المديرية ،تباشر أعمالها منذ الصباح الباكر فى متابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية.



إستقبلت 11لجنة موزعة على الادارات التعليمية بالمحافظة نحو 1998 طالب وطالبة لآداء امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية ( علوم ورياضة ) فيما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان بمادة الجغرافيا لمدة ٣ ساعات بدأت ٩صباحا وتنتهى 12 ظهرا .

واطمأن وكيل تعليم الوادي، على وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرا إلى التواصل مع غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات بالمحافظة ، فضلا عن التواصل المستمر مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية لمتابعة العمل لحظة بلحظة والتأكيد على توفير كافة الأجواء المناسبة لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة.

ويبعث سيد عبد العزيز ، وكيل التعليم بالمحافظة خالص أمنياته القلبية للطلاب بالنجاح والتوفيق وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.