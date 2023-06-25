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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مستشار الأمن القومي الياباني يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع في روسيا

جيك سوليفان
جيك سوليفان
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بحث الأمين العام لأمانة الأمن القومي الياباني تاكيو أكيبا، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأوضاع في روسيا. 

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد، أن أكيبا أجرى اتصالا هاتفيا لمدة 10 دقائق مع نظيره الأمريكي أمس السبت، وذلك أثناء وجود أكيبا في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" لحضور مؤتمر دولي بشأن أوكرانيا.
وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن المسئولين الأمنيين بحثا المستجدات الأخيرة في روسيا واتفقا على أن يتعاون البلدان عن كثب ويراقبا الوضع.
وقد أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث خلال اتصال هاتفي أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، آخر تطورات الوضع في روسيا.

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