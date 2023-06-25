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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط مجزر غير مرخص بالخليفة بداخله 4 ذبائح وأختام مزورة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة فى إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك حفاظا على صحة المواطنين. 

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط مجزر غير مرخص بمنطقة مهجورة بحى الخليفة بداخله ٤ ذبائح ضأن كاملة بالعظم  وأختام مزورة ومادة حمراء اللون للإيهام بأن المذبوحات من المجازر الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار المتابعة الدورية للأسواق لمنع كافة أساليب الغش التجارى.

الأضحى المبارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خالد عبد العال محافظ القاهرة مباحث التموين مديرية الطب البيطري