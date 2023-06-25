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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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أصيبت طبيبة تحمل الجنسية الليبية وسيدة مسنة في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع اخري ملاكي بالكيلو 73 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بالكيلو 73 بطريق مصراسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص واخرى ملاكى واسفر الحادث عن إصابة كلاً من "إنتصار محمد العيش" 50 سنة، طبيبة تحمل الجنسية الليبية، بكدمات وسحجات، و"رئيسة حسن" 70 سنة ، مصابة بكدمات وسحجات ، وتم نقلهم لمستشفي اليوم الواحد لتلقي العلاج.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور،  ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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إسكندرية الصحراوى طبيبة تحمل الجنسية الليبية سيدة مسنة حادث تصادم سيارتين الكيلو 73 طريق مصر اسكندرية