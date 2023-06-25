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الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الأهلي يواجه منتخب السويس في الكأس والمنتخب الأولمبي مع النيجر

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم في ملاعب العالم والتي تشهد العديد من المباريات تتصدرها مواجهة الأهلي مع منتخب السويس فى كأس مصر، فضلا عن مواجهة المنتخب الأولمبي أمام النيجر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

 

الأهلي  X منتخب السويس – الساعة 8:30 مساء على قناة on time sport        

 

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

 

غانا  X الكونغو – الساعة 6 مساء                 

 

مصر X النيجر - الساعة 8 مساء         

 

مالي X الجابون – الساعة 11  مساء

 

البوابة سبورت مواعيد مباريات اليوم الأهلى المنتخب الأولمبي