تشاهدون اليوم.. الأهلي يواجه منتخب السويس في الكأس والمنتخب الأولمبي مع النيجر

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم في ملاعب العالم والتي تشهد العديد من المباريات تتصدرها مواجهة الأهلي مع منتخب السويس فى كأس مصر، فضلا عن مواجهة المنتخب الأولمبي أمام النيجر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

الأهلي X منتخب السويس – الساعة 8:30 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

غانا X الكونغو – الساعة 6 مساء

مصر X النيجر - الساعة 8 مساء

مالي X الجابون – الساعة 11 مساء