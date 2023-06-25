منة جلال لطارق النهري بعد أزمته القلبية: "الحسد يعمل أكتر من كدا"

علقت الفنانة منة جلال على تعرض الفنان طارق النهري لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها للعناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث خضع لعملية قسطرة وتركيب دعامتين.

وقالت منة عبر حسابها على "انستجرام":" ألف مليون سلامة عليك يا غالي، الحسد يعمل أكتر من كدا بجد أستاذ طارق من ساعة عرض جعفر العمدة وهو كل شوية يطلع له حاجة اهدو شوية هتجيبوا أجل الراجل كفاية عين قل أعوذ برب الفلق".

وشارك طارق النهري في دراما رمضان الماضي بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.