محافظ القليوبية: تجهيز 399 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه يتابع بالتنسيق مع الشيخ صفوت أبو السعود استعدادات مديرية الأوقاف لعيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات لأداء شعائر صلاة العيد بها.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أنه وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف فقد جرى الانتهاء من تجهيز 399 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد، مشيرا إلى أن تلك الساحات تنوعت ما بين 58 ساحة بمركز ومدينة بنها، و32 ساحة بمركز ومدينة طوخ، و24 ساحة بمركز ومدينة كفر شكر، وكذا 49 ساحة بمركز ومدينة قليوب، و73 ساحة أخرى بمركز ومدينة القناطر الخيرية، و52 ساحة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، فيما جرى تجهيز 22 ساحة بمركز ومدينة الخانكة، و53 ساحة بمركز ومدينة شبين القناطر و14 ساحة بمدينة الخصوص، و12 ساحة بمدينة قها و10 ساحات بمدينة العبور.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن الهدف من فتح الساحات يأتي فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الأضحى ولإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بالإلتزام بكل دقة بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.