ads
الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكرملين يكشف تأثير تمرد "فاجنر" على العملية العسكرية في أوكرانيا

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الكرملين حقيقة تأثير تمرد مجموعة فاجنر على العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا أن التمرد المسلح لن يؤثر على سير العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان الكرملين قد أعلن أن "يفجيني بريجوجين"، رئيس قوات فاجنر، سيغادر إلى بيلاروسيا، على أن يتم إسقاط دعوى جنائية مقامة ضده.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين، إن مقاتلي فاجنر الذين شاركوا في "التمرد المسلح" لن تتم مقاضاتهم، مضيفًا: "لطالما احترمنا أعمالهم البطولية على الجبهة"، مؤكدًا أن المقاتلين الذين لم يشاركوا في التمرد سيُسمح لهم بالانضمام رسميًا إلى الجيش الروسي.

العملية العسكرية في أوكرانيا المتحدث باسم الكرملين بيلاروسيا روسيا تمرد فاجنر