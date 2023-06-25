احتفالا بذكرى 30 يونيو.. إطلاق العدد الثالث من مجلة هيئة الرقابة النووية حول التنمية المستدامة

أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية العدد الثالث من مجلتها حول "التنمية المستدامة" لإبراز ما تم تحقيقه من إنجازات تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وذلك بأقلام نخبة من المتخصصين التنفيذيين والمشاركة المتميزة لكلٍ من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، الأستاذة الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

كما تضمن العدد جانبًا حواريًا داخل شركة بترول بلاعيم والحوار مع المهندس خالد موافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة حول إستخدام المصادر المشعة داخل عمليات الشركة وذلك حرصًا من الهيئة على قياس رضا أصحاب المصلحة ،وقد شمل العدد أيضًا مقالًا فريدًا حول ثقافة الأمان بقلم الدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وذلك في ظل اهتمام الهيئة بتوعية العاملين بالمجالين النووي والإشعاعي بأهميتها وكذلك تقييمها .

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة المعبرة عن إرادة الشعب لإستعادة الوطن ونبراس العمل التنموي في المجالات الجديدة.

هذا ويمكن للقراء قراءة العدد الثالث من المجلة كاملًا عبر الموقع الالكتروني للهيئة www.enrra.org، كما تتشرف الهيئة باستقبال تعليقات ومقترحات السادة القراء على العدد الثالث من المجلة وما قد سبقه من أعداد عبر البريد الإلكتروني pr@enrra.org .

جدير بالذكر أن مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مجلة نصف سنوية تصدر عن إدارة العلاقات العامة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية كإحدى أهم وسائل توعية الجمهور بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية وفقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.