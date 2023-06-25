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الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على ملفات القمة المصرية الهندية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى بقصر الاتحادية.

وتأتى زيارة رئيس الوزراء الهندي للقاهرة فى ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهي من طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية

ومن المقرر أن تشهد المباحثات المصرية الهندية سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين ومناقشة في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية

ومن المقرر أن تشهد المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة والتطلع لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات الهندية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مصر فضلا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر.

كما من المقرر ترحيب مصر بتعظيم التعاون مع الجانب الهندي في مختلف المجالات في ضوء ما تملكه الدولتان من إمكانات كبيرة تتيح فرص متنوعة واعدة للتعاون، خاصةً على مستوى التعاون العسكري والاقتصادي والتجاري والسياحي والثقافي، إلى جانب التعاون في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج الأدوية والأمصال.

كما من المقرر أن تشهد المباحثات مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى