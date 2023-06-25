ads
الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي اتجاه حلوان بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي اتجاه حلوان بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة نتج عن الحادث إصابة 13 شخصا جرى نقلهم إلي مستشفي البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة بجنوب الجيزة مباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ميكروباص انقلاب سيارة أعلي الطريق الاوسطي حلوان مركز شرطة البدرشين البدرشين إصابة 13 النيابة العامة بجنوب الجيزة حادث إنقلاب سيارة ميكروباص