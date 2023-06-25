إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين

أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي اتجاه حلوان بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي اتجاه حلوان بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة نتج عن الحادث إصابة 13 شخصا جرى نقلهم إلي مستشفي البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة بجنوب الجيزة مباشرة التحقيقات.