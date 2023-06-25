اليوم.. افتتاح أعمال تطوير دار الضيافة بجامعة حلوان

يفتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم الأحد، أعمال تطوير دار الضيافة بالحرم الجامعي، وإعادة تشغيلها مرة أخرى وذلك بعد توقفها لمدة ثلاث سنوات، ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها حيث يستضيف الدار المؤتمرات و الندوات العلمية المختلفة التى تنظمها الكليات والمراكز العلمية بجامعة حلوان و الجامعات و الهيئات المختلفة، الموسم الثقافى، الندوات الشهرية للجامعة و المراكز العلمية بها.

ويتم كذلك تنظيم حفلات التكريم للشخصيات العامة بالجامعة وحفلات التخرج، الاحتفالات بالمناسبات المختلفة و الحفلات العائلية، استضافة المعارض بأنواعها المختلفة، ويعمل الدار على تقديم الخدمة الفندقية من إقامة و تغذية للأساتذة الزائرين مصريين أو أجانب.

تحتوي دار الضيافة على قاعة الدكتور حسن حسني بسعة 384 كرسى للمؤتمرات والمناسبات، صالونات واستقبال وVIP، صالة لتقديم الوجبات بسعة 200 فرد، و8 غرف إقتصادية بها 42 سرير، و12 غرفة VIP بها 26 سرير، وصالة طعام تستقبل 100 فرد، غرفة للترجمة الفورية، بوفية و مغسلة ومطبخ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

تقام فعاليات افتتاح دار الضيافة بجامعة حلوان في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد ويشرف على دار الضيافة الدكتور سامح جمال سعد المشرف العام على دار ضيافة جامعة حلوان، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.