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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مدير الأمن العام السعودي يتفقد القوات الأمنية المشاركة في تأمين موسم الحج

الفريق محمد البسامي
الفريق محمد البسامي
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 تفقد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد البسامي قوات أمن الحج الأمنية والجهات العسكرية المشاركة في تأمين موسم الحج هذا العام.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية، اليوم الأحد، أن البسامي تابع ميدانيا الخطط   الأمنية والمرورية والتنظيمية التي تهدف إلى أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
وكان رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، قد تفقد أمس السبت استعدادات وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، للتأكد من جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بتوجيه من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، واستكمالا لجهود وخطط الأجهزة والجهات الحكومية للإشراف على سلامة الحجاج وخدمتهم.

الحج السعودية