بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في اليونان

الأحد 25/يونيو/2023 - 09:36 ص

فتحت مراكز الاقتراع في اليونان أبوابها أمام الناخبين اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد ويتطلع كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الفوز فيها بفترة ولاية ثانية كرئيس للوزراء لمدة أربع سنوات.

وذكرت صحيفة جريك ريبورتر اليونانية أنه تم فتح 21634 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي وتغلق في الساعة 7 مساءً، وبعد ذلك بوقت قصير، ستظهر النتائج الأولى وستُعرف صورة واضحة للانتخابات في وقت مبكر من الساعة 9 مساءً.

أظهرت استطلاعات الرأي يوم الجمعة الماضية أن كيرياكوس ميتسوتاكيس لا يتجه نحو تحقيق فوز فحسب، بل إلى أغلبية مريحة يمنحها قانون انتخابي يكافئ الفائز بما يصل إلى 50 مقعدًا إضافيًا.

ودعا كيرياكوس جميع المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن نتيجة 21 مايو غير مؤثرة، وشدد قائلا "مناشدتي أن يمارس الجميع حقهم في التصويت مرة أخرى".

و فاز حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة ميتسوتاكيس في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في 21 مايو الماضي بفارق 20 نقطة عن حزب سيريزا اليساري الذي حكم اليونان من 2015 إلى 2019، لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دون تشكيل ائتلاف ما استلزم إجراء جولة تصويت ثانية.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة حصول الانتخابات البرلمانية في اليونان على أكثر من 40 بالمائة من الأصوات، بينما جاء حزب سيريزا برئاسة أليكسيس تسيبراس في المركز الثاني بنسبة 20 بالمئة.