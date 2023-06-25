الثانوية العامة 2023.. اتحاد طلاب مدارس دمياط يتابع امتحان الكيمياء

تواجد أعضاء إتحاد طلاب مدارس محافظة دمياط في الإدارات التعليمية المختلفة لمتابعة امتحان مادة الكيمياء عن طريق غرف العمليات في الإدارات لرصد أية شكاوى تواجه الطلاب.

وقال أعضاء اتحاد طلاب مدارس محافظة دمياط أنه تم توزيع رسائل فرحة على الطلاب قبيل دخول الامتحان وسيتم توزيع حلوى العيد عقب إنتهاء امتحان مادة الكيمياء.

وتابع المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، سير العملية الإمتحانية لشهادة الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وكامل أعضاء اللجنة.

وأكد "عبد الرؤوف" أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة لحظة بلحظة بكافة اللجان بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لتذليل أي عقبات علي الفور.

ونبه "وكيل الوزارة" على جميع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بضرورة الإلتزام بالقواعد والقرارات التى تمنع عملية الغش وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب ، مؤكدا بضرورة القيام بالتفتيش الدقيق قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة سماعات بلوتوث أو إلكترونية أو هواتف المحمول وعدم التهاون أثناء الملاحظة وعدم السماح بأى نوع من أنواع الغش، مع توفير الهدوء والمناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان.