تعرف على التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي أمام النيجر اليوم

تترقب جماهير كرة القدم المصرية وعشاق الرياضة الأفريقية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر الأولمبي، أمام نظيره النيجر في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة بالمغرب، مستهلا حلم الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



ويطمح لاعبو المنتخب في الفوز على النيجر لتكون المباراة خطوة لثقة اللاعبين في توالي الانتصارات من مباراة لأخرى، خاصة بعد الحماس الذي يمتلك اللاعبين والجهاز الفني.



ومن المتوقع أن يكون التشكيل الذى سيخوض به ميكالي مباراة النيجر كالتالي: حمزة علاء فى حراسة المرمي.. ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد عيد ومحمد أشرف فى خط الظهر وأحمد كوكا ومحمد شحاته ومحمود صابر فى خط الوسط وأحمد قطة إبراهيم عادل تحت رأس الحربة أسامة فيصل.

وتقام مباراة المنتخب الأوليمبي المصري أمام نظيره منتخب النيجر، اليوم الأحد، باستاد مدينة طنجة الدولي، في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، وتنطلق أحداث المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت المغرب، الثامنة بتوقيت القاهرة.