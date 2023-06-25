"الملا" يرأس الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية.

وأكد المهندس طارق الملا، أن تشكيل هذه اللجنة برئاسته يأتي بهدف متابعة حركة توزيع وتداول المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية من خلال غرف العمليات المركزية والرئيسية المعنية بذلك في الوزارة وهيئة البترول وشركات تسويق المنتجات البترولية والتي تعتمد علي التقنيات الرقمية الحديثة التي تم ادخالها خلال السنوات الاخيرة كأدوات لاحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظي علي مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتي المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين، وقياس وتحديد حجم الارصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة في المستودعات والمحطات .

واضاف الملا انه يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصاً علي تعظيم الاستفادة من التقنيات والبنية الرقمية المتطورة كعنصر اساسي لا غني عنه في المزيد من احكام الرقابة و رفع كفاءة التشغيل بمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية و الاستفادة المثلي من الارصدة والمخزونات منها في تلبية الاستهلاك المحلي ، مشيرا الي ان الرصد اللحظي الدقيق للمنظومة والارصدة بالمستودعات والمحطات علي مدار الساعة واعطاء بيانات تفصيلية عن انماط استهلاك المنتجات البترولية يساعد علي ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها في كل منطقة جغرافية طبقا والاحتياجات الفعلية بها وفي التوقيتات المناسبة خاصة مع وجود عوامل الاستهلاك الموسمي وزيادة الطلب في بعض الاوقات والمناطق الجغرافية .

و اكد الوزير في هذا الاطار علي توافر ارصدة استراتيجية آمنة من مختلف المنتجات البترولية في جميع مصافي تكرير البترول ومستودعات شحن الوقود و محطات توزيعه ، مؤكدا ان توافر هذه الارصدة هو حجر الزاوية في الاستقرار الذي يسود منظومة الوقود خلال السنوات الاخيرة ، كما ساعد ادخال تقنيات مراقبة و رصد التوزيع والاستهلاك و رفع كفاءة اسطول نقل الوقود في سرعة وكفاءة التعامل مع اي احتياجات طارئة من الوقود و تلافي اي اختناقات قد تحدث .

يشار الي انه من اهم هذه التقنيات نظام قياس ارصدة الوقود آليا في خزانات المستودعات والمحطات (ATG ) وتم تطبيقه في اكثر من ٣ الاف محطة وقود ، و نظام تتبع سيارات اسطول نقل الوقود (GPS ) والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات الي نقاط البيع .

و ضمت اللجنة في تشكيلها مساعد الوزير للشئون القانونية و الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبيه لنقل وتوزيع المنتجات و التكرير والتصنيع و معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و رئيسي شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول و مديري عموم شركات تسويق المنتجات البترولية الخاصة العاملة بالسوق المحلي ، و تتكون من غرفة متابعة مركزية بالوزارة تحت اشراف معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، و غرفة متابعة رئيسية بهيئة البترول تحت اشراف نائب رئيس الهيئة لنقل وتوزيع المنتجات، وغرف المتابعة الرئيسية بشركات تسويق المنتجات البترولية، وغرفة متابعة تشغيل مصافي تكرير البترول تحت اشراف نائب رئيس الهيئة للتكرير .

وتعمل اللجنة من خلال غرف العمليات علي المتابعة على مدار الساعة لأرصدة المحطات وإجمالي أرصدة المحافظات على مستوى الجمهورية لتحديد المناطق التي تحتاج إلى كميات اضافية ومراجعة أي مسحوبات غير طبيعية وأي إنخفاض ملحوظ بأرصدة المحطات كما تعمل كذلك علي متابعة الكميات الموزعة للعملاء الصناعيين .

وتم التأكيد علي اتخاذ الاجراءات القانونية في حال ثبوت اي اعمال مخالفة او تلاعب بالمنتجات البترولية للحفاظ علي حقوق الدولة و استقرار السوق المحلى للوقود .

و ادار الوزير حوارا خلال الاجتماع عبر الفيديوكونفرانس مع فرق العمل المسئولة عن غرف العمليات الرئيسية بهيئة البترول و شركات مصر للبترول والتعاون للبترول والنيل لتسويق البترول و اطمأن منهم علي سير العمل بالمنظومة واستمع الي شرح حول الادوار والمهام التي ينفذونها وآليات العمل والتنسيق ، مؤكدا ان دورهم حيوي و فعال في مراقبة و رصد حركة التوزيع و طالبهم بالاستفادة الكاملة من التقنيات المطبقة ، و في هذا الاطار وجه الوزير بالتجهيز الجيد والتدريب المستمر لكوادر فرق عمل غرف عمليات متابعة المنتجات البترولية.

كما وجه الملا باصدار تقرير دوري عن موقف اعمال غرف العمليات

و شهد الاجتماع استعراض المهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية لأدوار غرف العمليات في متابعة حركة توزيع و تداول المنتجات من كافة النواحي واعطاء بيانات تفصيلية ودقيقة و لحظية عن الاستهلاك الفعلي بما يساعد في سرعة وكفاءة التعامل مع متطلبات الاستهلاك ، والتنسيق الكامل والتواصل بين غرف العمليات ، واشار ناجي الي الاعداد لتنظيم ورشة عمل قريبة بمشاركة كوادر منظومة غرف العمليات للتدريب علي احدث المستجدات والانظمة الجديدة في غرف العمليات ضمانا للاستيعاب الكامل لها وتطبيقها بكفاءة .

شارك في الاجتماع مساعدي الوزير للشئون القانونية و التجارة الداخلية و رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والرئيس التنفيذي لهيئة البترول و نائبيه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والتكرير والتصنيع و معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و رؤساء شركات تسويق المنتجات البترولية التابعة لقطاع البترول مصر والتعاون للبترول والنيل لتسويق البترول و مسئولي شركات التسويق العالمية والقطاع الخاص العاملة بالسوق المحلية

الملا يتفقد غرفة عمليات التعاون للبترول

وعقب الاجتماع الذي عقد بمقر شركة التعاون للبترول حرص المهندس طارق الملا و المشاركين بالاجتماع علي تفقد سير العمل بغرفة العمليات الرئيسية بمقر الشركة و متابعة اليات العمل داخل الغرفة .