اليوم.. المنتخب الأولمبي يلتقي النيجر في كأس الأمم الأفريقية

يفتتح منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، مشواره فى بطولة أمم أفريقيا، عندما يواجه النيجر باستاد ابن بطوطة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام بالمغرب فى الفترة من 24 يونيو الجارى إلى 8 يوليو المقبل، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وعقد البرازيلي ميكالي جلسات مكثفة مع اللاعبين قبل المباراة من أجل تحفيزهم للفوز بالنقاط الثلاث، ومطالبتهم بالهدوء والتركيز، خاصة أن ضربة البداية دائما ما تكون صعبة على اللاعبين صغار السن فى مثل هذه البطولات، كما طالبهم بتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز لإرسال رسالة لباقي المنتخبات بقوة المنتخب ورغبته فى المنافسة على اللقب والتأهل للأولمبياد.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.. المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.