تعرف على تفاصيل وأماكن مبادرة "100 يوم صحة" في دمياط

قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إنه انطلقت اليوم الأحد فعاليات مبادرة ١٠٠ يوم صحة في مراكز وقرى محافظة دمياط تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتستمر فعالياتها حتى 1 أكتوبر المقبل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، في تصريحات له، أنه سوف تقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية والتثقيف الصحي بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.

وأكمل وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط أنه تقدم حملة 100 يوم صحة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي)، وخدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا) من خلال الفرق المتنقلة كما يتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بسيارات تنظيم الأسرة.

واضاف أن ١٠٠ يوم صحة تقدم في رأس البر بجوار مسجد الرحمه ،ودمياط حديقة بنت الشاطئ،ودمياط الجديدة أمام الحديقة العامة.

كما يتم تقديم خدمات علاجية تشمل الكشف والعلاج مجانا بسيارات القوافل العلاجيه برأس البر ودمياط الجديدة

كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج فحص كبار السن ، بالإضافة إلى خدمات المبادرات السابقة بعدد ٦٨ منشأة رعاية صحية أولية بالمحافظة، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية.

واشار إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية كما يتم توفير خدمات الإحالة بجميع المستشفيات العام والمركزية والمتخصصة بالمحافظة.