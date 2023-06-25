قمة مصرية - هندية بالاتحادية اليوم الأحد

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الأحد، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى بقصر الاتحادية.

وتأتى زيارة رئيس الوزراء الهندى للقاهرة فى ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهى من طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية.

كما تعد زيارة رئيس وزراء الهند الأولى من نوعها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه فى عام 2014، حيث من المقرر أن يعقد مودى، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين المصريين، كما يلتقى مع أبناء الجالية الهندية بالقاهرة.



وعبرت العلاقات المصرية الهندية مع بداية العام الجاري إلى مرحلة جديدة انتقلت معها من روابط تاريخية وعلاقات دبلوماسية تعود إلى لأكثر من 75 عاما إلى "شراكة استراتيجية" بين اثنتين من أقدم الحضارات في العالم .. شراكة استراتيجية أعلن الجانبان عنها خلال الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى نيودلهي حيث حل سيادته كضيف رئيسي في الاحتفالات بيوم الجمهورية في السادس والعشرين من شهر يناير الماضي بدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وقبل أيام من زيارته لمصرأعرب رئيس الوزراء الهندي عن تحمسه للقيام بزيارة دولة إلى مصر هذا البلد الصديق لأول مرة، قائلا "إنه كان من دواعي سرورنا استقبال الرئيس السيسي كضيف رئيسي في احتفالاتنا بعيد الجمهورية هذا العام".

وأضاف "وتعكس هاتان الزيارتان، اللتان لا يفصل بينهما سوى بضعة أشهر، شراكتنا السريعة التطور مع مصر، وهي الشراكة التي تم ترقيتها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" خلال زيارة الرئيس السيسي".

وأعرب مودي عن تطلعه لإجراء محادثات مع الرئيس السيسي وكبار المسئولين بالحكومة المصرية لإعطاء المزيد من الزخم لشراكتنا الحضارية والمتعددة الأوجه، كما ستتاح له الفرصة أيضاً للتفاعل مع الجالية الهندية النشطة في مصر.